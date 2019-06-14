ونقلت وكالة "الأناضول" عن اردوغان قوله، إن "أميركا لم تلتزم بوعودها حول مدينة منبج شمالي سوريا، وهذا لا يعني ان تركيا سحبت يدها من هناك".
وأضاف اردوغان، أن "تركيا ستواصل تنفيذ الخطط التي تم رسمها".
وأضاف اردوغان، أن "تركيا ستواصل تنفيذ الخطط التي تم رسمها".
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان: واشنطن لم تلتزم بوعودها حول منبج السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.