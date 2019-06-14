اردوغان: واشنطن لم تلتزم بوعودها حول منبج السورية

ونقلت وكالة "الأناضول" عن اردوغان قوله، إن "أميركا لم تلتزم بوعودها حول مدينة منبج شمالي سوريا، وهذا لا يعني ان تركيا سحبت يدها من هناك".

وأضاف اردوغان، أن "تركيا ستواصل تنفيذ الخطط التي تم رسمها".

