قناة أمريكية: إيران تحتجز طاقم السفينة النرويجية التي تعرضت لاعتداء في خليج عمان

ونقلت "سكاي نيوز" عن قناة "فوكس نيوز" قولها، إن "السلطات الإيرانية احتجزت طاقم السفينة النرويجية التي تعرضت لاعتداء في خليج عمان". وكانت وسائل إعلام إيرانية وعربية قد أفادت، أمس الخميس، بوقوع انفجارات في خليج عمان، وأن ناقلتي نفط قد تعرضتا لهجوم.





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