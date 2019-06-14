القبض على مطلوبين بتهم الإرهاب في ديالى

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز مديرية الشؤون الداخلية والأمن في محافظة ديالى تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بعد متابعتهم ونصب الكمين لهم".



وأضافت أن "ثلاثة متهمين منهم مطلوبين بتهم الإرهاب، والآخر مطلوب وفق احكام المادة 453 ق.ع.ع"، مبينة أنه "تم تسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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