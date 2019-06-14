روحاني: تصرفات أمريكا تهدد استقرار الشرق الأوسط

ورأى روحاني خلال كلمته في القمة الـ19 لمنظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك عاصمة قرغيزستان، أن الإدارة الأمريكية، استغلت القضايا الاقتصادية والسياسية والعسكرية وخلطت الأوراق بما يشكل تهديدا للعالم.

وبشأن الاتفاق النووي، قال روحاني إن واشنطن انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي، لكن طهران لا تزال ملتزمة به، داعيا الأطراف الباقية في الاتفاق النووي إلى الالتزام بتعهداتها.



من جهة أخرى، لفت روحاني إلى "مساهمات إيران في صنع السلام الدولي والإقليمي"، متحدثا عن جهودها الكبيرة من أجل السلام في اليمن، ومحاربة الإرهاب و"داعش" في العراق وسوريا.

وأضاف أن "طهران طرحت حلا ديمقراطيا للقضية الفلسطينية عبر استفتاء شامل، وهي لا تريد إلقاء أي شعب في البحر، وقد تركت أبواب الحوار والتعاون الإقليمي والثنائي مفتوحة أمام جميع دول الجوار دائما".

يشار إلى أن زعماء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون وقعوا في أعقاب قمتهم المنعقدة اليوم، أكثر من 20 وثيقة مشتركة بما فيها بيان بيشكيك و"خريطة طريق" حول أفغانستان.

