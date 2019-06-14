شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يتهم إيران بمهاجمة ناقلتي النفط في بحر عمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (واشنطن)

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إيران، بالهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان بالخليج، الذي وقع أمس (الخميس)، واعتبر أن الهجوم يحمل بصمات إيران مستندا إلى شريط فيديو نشره «البنتاغون».

وقال ترمب لشبكة «فوكس نيوز» اليوم (الجمعة): «إيران قامت بهذا الأمر» مضيفا «نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران».

وأوضح ترمب أن مضيق هرمز لن يغلق في أعقاب الهجوم على الناقلتين، وإن حدث فلن يستمر ذلك طويلا.

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وردا على سؤال بشأن كيف يعتزم التعامل مع طهران ومنع تكرار مثل تلك الحوادث مستقبلا، قال ترمب «سنرى».

وفي السياق، بدد الرئيس الأمريكي مخاطر قيام إيران بتنفيذ تهديداتها السابقة بإغلاق مضيق هرمز الذي يعتبر ممرا حيويا لإمدادات النفط العالمية، لفترة طويلة.

وقال ترمب «لن يقوموا بإغلاقه، لن يغلق، لن يغلق لفترة طويلة وهم يعلمون ذلك. ولقد أُبلغوا بذلك بأشد العبارات».

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن اعتبارا من (الخميس) أن حكومة الولايات المتحدة تعتبر أنّ إيران مسؤولة عن الهجومين في بحر عمان.

وتعرّضت ناقلتا نفط نروجية ويابانية الخميس في بحر عمان لهجومين ما أدّى لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما.