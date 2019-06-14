مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في عدة محافظات يمنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في عدة محافظات يمنية، حيث جرى أمس توزيع 50 خيمة و400 بطانية للنازحين في مديريتي العبر والغران بمحافظة حضرموت، استفاد منها 400 نازح متضرر من السيول.
ويأتي ذلك في إطار التدخلات العاجلة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز التي تستهدف النازحين المتضررين من الأمطار الغزيرة في عدة محافظات يمنية.
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