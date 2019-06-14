كتب : أحمد جمعة
تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعى مقطع فيديو عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر" يؤكد دخول أمير قطر السابق حمد بن خليفة مستشفى الأمراض النفسية، وذلك بعد إزاحته من الحكم فى الدوحة، بواسطة نجله تميم بن حمد.
واختفى أمير قطر السابق حمد بن خليفة منذ تسليمه الحكم إلى أمير قطر تميم بن حمد، وهو ما طرح عدة تساؤلات حول طبيعة عملية تسلم تميم بن حمد لمقاليد الحكم فى الدوحة، وطبيعة الصراع الخفى بين الأطراف الداعمة للنظام القطرى الحاكم والأطراف الداعمة لأمير قطر السابق حمد بن خليفة ورئيس وزرائه حمد بن جاسم.
وتجاهل أمير قطر تميم...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اختفائه من المشهد.. تسريب فيديو لأمير قطر السابق داخل مستشفى أمراض نفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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