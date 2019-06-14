الحكومة تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة ومنع الاختلاط بين الطلاب والطالبات في الجامعات ورفع تنسيق حقوق لـ90%

كتب: ضياء السقا

رصد مجلس الوزراء المصري، مجموعة من الشائعات، التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الجتماعي.

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، على الفيس بوك، انفوجرافات تفند عدد من الشائعات وعلى رأسها عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وعدم منع الاختلاط بين الطلبة والطالبات في الجامعات المصرية العام المقبل، وكذلك عدم صحة الأنباء المتداولة حول رفع الحد الأدنى للتنسيق بكلية الحقوق لـ90 %.

أيضا نفت الحكومة ما تم تداوله حول تصفية شركات قطاع الأعمال لصالح مستثمرين أجانب، كما أكدت عدم اقتطاع جزء من ميزانية وزارة الصحة لصالح تطبيق التأمين الصحي الجديد.

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ونفي المجلس ما تداول حول تدمير أسراب الجراد لمحصول الأرز نتيجة لفشل الحكومة في التصدي لها، وقطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية، وغلق وزارة الأوقاف الآلاف من المساجد لمواجهة التطرف والسماح ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص، وغيرها من الشائعات الأخرى.

شاهد الشائعات التي تم نفيها