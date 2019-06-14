وزير الدفاع الياباني: هجوم الناقلتين في خليج عمان لا يشكل تهديدا لنا

لفت وزير الدفاع ​اليابان​ي تاكيشي إوايا إلى أن "الهجوم على ناقلات نفط بخليج عمان لا يشكل تهديدا لليابان"، مشيراً إلى " عدم اعتزام ​طوكيو​ إرسال قوات عسكرية إلى ​مضيق هرمز​ ردا على الهجمات، فالوضع لم نصنفه على أنه تهديد وشيك لنا".

وصباح الخميس، تحدثت وسائل إعلام إيرانية وعمانية، عن تعرض ناقلتي نفط ل​انفجارات​ في مياه خليج عمان، وإنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصا، ونقلهم إلى ميناء "جاسك" الإيراني.