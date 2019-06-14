لفت وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا إلى أن "الهجوم على ناقلات نفط بخليج عمان لا يشكل تهديدا لليابان"، مشيراً إلى " عدم اعتزام طوكيو إرسال قوات عسكرية إلى مضيق هرمز ردا على الهجمات، فالوضع لم نصنفه على أنه تهديد وشيك لنا".
وصباح الخميس، تحدثت وسائل إعلام إيرانية وعمانية، عن تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان، وإنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصا، ونقلهم إلى ميناء "جاسك" الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الياباني: هجوم الناقلتين في خليج عمان لا يشكل تهديدا لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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