المرصد السوري: 3 تفجيرات في الرقة ولا معلومات عن خسائر بشرية

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "دوي ثلاثة انفجارات سمع في مدينة الرقة"، مشيرًا إلى أن "الانفجار الأول وقع بالقرب من جامع الفردوس والانفجار الثاني بالقرب من مستشفى المشهداني والثالث داخل أحد المقاهي بالقرب من حديقة الرشيد"، موضحًا أن "لم ترد معلومات عن خسائر بشرية".
ولفت المرصد إلى أن "قوات النخبة في قوات سوريا الديمقراطية وبالاشتراك مع قوات التحالف الدولي، داهمت مقراً تتخذه خلية تابعة لتنظيم داعش في منطقة حارة البدو في مدينة الرقة".
وكان انفجار قد هزّ الرقة الأربعاء، وتبين أنه ناجم عن انفجار قنبلة صوتية على مقربة من مدرسة، دون تسجيل خسائر بشرية.
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