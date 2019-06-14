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المرصد السوري: 3 تفجيرات في الرقة ولا معلومات عن خسائر بشرية

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أكد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ أن "دوي ثلاثة ​انفجار​ات سمع في مدينة ​الرقة​"، مشيرًا إلى أن "الانفجار الأول وقع بالقرب من جامع الفردوس والانفجار الثاني بالقرب من ​مستشفى​ المشهداني والثالث داخل أحد المقاهي بالقرب من ​حديقة​ الرشيد"، موضحًا أن "لم ترد معلومات عن خسائر بشرية".

ولفت المرصد إلى أن "قوات النخبة في ​قوات سوريا الديمقراطية​ وبالاشتراك مع ​قوات التحالف الدولي​، داهمت مقراً تتخذه خلية تابعة ل​تنظيم داعش​ في منطقة حارة البدو في ​مدينة الرقة​".

وكان انفجار قد هزّ الرقة الأربعاء، وتبين أنه ناجم عن انفجار ​قنبلة​ صوتية على مقربة من مدرسة، دون تسجيل خسائر بشرية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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