المرصد السوري: 3 تفجيرات في الرقة ولا معلومات عن خسائر بشرية

أكد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ أن "دوي ثلاثة ​انفجار​ات سمع في مدينة ​الرقة​"، مشيرًا إلى أن "الانفجار الأول وقع بالقرب من جامع الفردوس والانفجار الثاني بالقرب من ​مستشفى​ المشهداني والثالث داخل أحد المقاهي بالقرب من ​حديقة​ الرشيد"، موضحًا أن "لم ترد معلومات عن خسائر بشرية".

ولفت المرصد إلى أن "قوات النخبة في ​قوات سوريا الديمقراطية​ وبالاشتراك مع ​قوات التحالف الدولي​، داهمت مقراً تتخذه خلية تابعة ل​تنظيم داعش​ في منطقة حارة البدو في ​مدينة الرقة​".

وكان انفجار قد هزّ الرقة الأربعاء، وتبين أنه ناجم عن انفجار ​قنبلة​ صوتية على مقربة من مدرسة، دون تسجيل خسائر بشرية.