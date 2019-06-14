أردوغان: لن نسكت إن واصل النظام السوري هجماته على نقاط المراقبة التركية بإدلب

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ "اننا لن نسكت إن واصل ​النظام السوري​ هجماته على نقاط المراقبة التركية في إدلب"، مشيراً إلى أن "مواصلة النظام السوري الاعتداء على إدلب وقصفها بقنابل الفوسفور جريمة لا تُغتفر ولا يمكننا السكوت عليها"، لافتاً إلى أن "تخفيض عدد جنودنا في شمال ​قبرص التركية​ غير وارد وننشر قوات هناك بالقدر المطلوب ولن نستأذن أحدا بخصوص ذلك".

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