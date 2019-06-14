ركّز كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، على أنّ "اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الّذي تفاوضت عليه رئيس الوزراء المستقيلة تيريزا ماي، هو الوحيد الممكن لتنفيذ "بريكست" بصورة منظّمة"، في حين تحتدم المنافسة بين المرشحين المحافظين لتولّي منصب رئيس الوزراء.
ولفت في اجتماع لمجلس الشيوخ الأوروبي والإفريقي في باريس، إلى "أنّنا ننتظر تعيين رئيس وزراء جديد في لندن وما سيتمّ ابلاغنا به، هذا هو المهم".
وكان قد تصدّر الخميس رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون، أحد قادة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الجولة الأولى من التصويت لاختيار زعيم جديد لحزب المحافظين والبلاد.
وتعهّد جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه 31 تشرين الأول، "باتفاق أو بدون اتفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر بارنييه: الاتفاق الذي طرحته ماي هو الوحيد الممكن لخروج منظم لبريطانيا من اتحاد أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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