بارنييه: الاتفاق الذي طرحته ماي هو الوحيد الممكن لخروج منظم لبريطانيا من اتحاد أوروبا

ركّز كبير مفاوضي ​الاتحاد الأوروبي​ ​ميشال بارنييه​، على أنّ "اتفاق خروج ​بريطانيا​ من الاتحاد الّذي تفاوضت عليه رئيس الوزراء المستقيلة ​تيريزا ماي​، هو الوحيد الممكن لتنفيذ "​بريكست​" بصورة منظّمة"، في حين تحتدم المنافسة بين المرشحين المحافظين لتولّي منصب رئيس الوزراء.

ولفت في اجتماع لمجلس الشيوخ الأوروبي والإفريقي في ​باريس​، إلى "أنّنا ننتظر تعيين رئيس وزراء جديد في لندن وما سيتمّ ابلاغنا به، هذا هو المهم".

وكان قد تصدّر الخميس رئيس بلدية لندن السابق ​بوريس جونسون​، أحد قادة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الجولة الأولى من التصويت لاختيار زعيم جديد ل​حزب المحافظين​ والبلاد.

وتعهّد جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه 31 تشرين الأول، "باتفاق أو بدون اتفاق".