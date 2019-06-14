وزير البيئة الإسرائيلي يحرض الولايات المتحدة والناتو ضد تركيا

حرض وزير ​البيئة​ وعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، زئيف إلكين، ​الولايات المتحدة​ و​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" ضد ​تركيا​، معبرا عن "تأييده قرارا أميركيا بمنع الطياريين الأتراك من المشاركة في التدريبات" على طائرات "35-F"، بعد إعلان تمسكها بالحصول على ​منظومة​ الدفاع الروسية "إس-400".

ودعا وزير البيئة الولايات المتحدة وحلف "الناتو" إلى "عدم الثقة بتركيا بشكل أعمى في مسعاها للحصول على أسلحة متطورة"، مشيراً إلى أن "التوجه الاستراتيجي لتركيا لم يعد ​أوروبا​، وحتى عضويتها في حلف شمال الأطلسي، رغم حقيقة أنها عضو في الناتو. إن التوجه الاستراتيجي لتركيا هو ​سياسة​ مستقلة كدولة إسلامية تسعى للحصول على مكانها في ​العالم الإسلامي​".