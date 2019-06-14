وزير البيئة الإسرائيلي يحرض الولايات المتحدة والناتو ضد تركيا

حرض وزير البيئة وعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، زئيف إلكين، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" ضد تركيا، معبرا عن "تأييده قرارا أميركيا بمنع الطياريين الأتراك من المشاركة في التدريبات" على طائرات "35-F"، بعد إعلان تمسكها بالحصول على منظومة الدفاع الروسية "إس-400".
ودعا وزير البيئة الولايات المتحدة وحلف "الناتو" إلى "عدم الثقة بتركيا بشكل أعمى في مسعاها للحصول على أسلحة متطورة"، مشيراً إلى أن "التوجه الاستراتيجي لتركيا لم يعد أوروبا، وحتى عضويتها في حلف شمال الأطلسي، رغم حقيقة أنها عضو في الناتو. إن التوجه الاستراتيجي لتركيا هو سياسة مستقلة كدولة إسلامية تسعى للحصول على مكانها في العالم الإسلامي".
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