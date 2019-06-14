اعتبر وزير الخارجية ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​ أن "​الارهاب​ الاقتصادي للادارة الاميركية ضد ايران هو العامل الوحيد المزعزع للامن في المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: الارهاب الاقتصادي الاميركي هو العامل الوحيد المزعزع لامن المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.