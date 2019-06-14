الإنتربول يعلن اعتقال أحد المشتبه بهم الرئيسيين باعتداءات سريلانكا

أعلن ​الإنتربول​ عن اعتقال أحد المشتبه بهم الرئيسيين باعتداءات ​سريلانكا​. وكان قد وقع 8 تفجيرات استهدفت ثلاث كنائس وعدة فنادق في كولومبو عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، مما أدى إلى متل أكثر من 250 شخصًا وإصابة المئات.

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