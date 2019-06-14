وزارة المالية: البنك الدولي جدد ما تعهد به من تمويل لعدد من القطاعات في لبنان

أكّد المكتب الاعلامي ل​وزارة المالية​ أن "​البنك الدولي​ جدد ما تعهد به من تمويل لعدد من القطاعات في لبنان في إطار ​مؤتمر سيدر​. وقد أتى تجديد الالتزام هذا خلال اللقاء الدوري بين المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه ووزير المالية ​علي حسن خليل​ في الوزارة"، مشيرًا إلى أنه "جرى استعراض شامل للمشاريع التي يجري تمويلها بالتعاون مع البنك الدولي وتلك التي يتم التعاون بشأنها مع البنك المذكور ولا سيما تلك المتعلقة بالصحة والتربية والكهرباء مع التشديد على إعادة هيكلة ​مؤسسة كهرباء لبنان​ وإنشاء الهيئة الناظمة لهذا القطاع".

وأوضح أن "كومار أثنى على ما تضمنته موازنة العام 2019 من إصلاحات تعتبر مشجعة للمجتمع الدولي وتدخل في إطار ما هو مطلوب في المرحلة الراهنة، كما تمنى أن ينتهي ​المجلس النيابي​ مناقشتها وإقراراها بأسرع وقت ممكن".