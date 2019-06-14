"اليازا" نشرت فيديو لحدث سير في منطقة خلوات فالوغا المتن

نشرت جمعية "​اليازا​" عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه ​حادث سير​ في منطقة خلوات فالوغا ​المتن​. وفي التفاصيل، قامت ​سيارة​ مركونة بالقرب من أحد المحال بالرجوع إلى الخلف بدلاً من السير إلى الأمام وذلك عن طريق الخطأ، وصدمت 3 أشخاص كانوا يقفون خلفها.

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