نادي قضاة لبنان طلب من خليل توضيح كلامه حول موافقة القضاة على التخفيضات

عقد نادي قضاة ​لبنان​ جمعية عمومية طارئة حيث تمّ التداول في المستجدات الأخيرة المتعلّقة بمطالب ​القضاة​ المعنوية والمادية، معرباً عن استغرابه من "ما ورد على لسان وزير المالية علي حسن خليل سواء في لجنة المال و​الموازنة​ أم في حديث تلفزيوني لناحية أن القضاة وافقوا على التخفيضات التي تطالهم في مشروع الموازنة"، ولافتاً إلى أن "هذا التصريح يضع ​مجلس القضاء الأعلى​ والمعنيين بالمفاوضات أمام مسؤولياتهم لتوضيحه وإعلان حقيقة ما حصل".

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