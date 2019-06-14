توقيف مطلوب اقدم على تزوير تأشيرات سفر الى احدى الدول الاوروبية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ 11/6/2019 وفي محلة ​تعنايل​، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت قوة من مكتب ​مكافحة الارهاب​ والجرائم الهامة في ​البقاع​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، من توقيف المدعو: ع. ط. (مواليد عام 1989، لبناني) على متن ​سيارة​ تحمل لوحات مزورة، وضبط معه ساطور وختم مزور، وقد تبين انه مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم أسلحة و​إطلاق نار​، وهو من أصحاب السوابق في مجال افتعال المشاكل وإطلاق النار والطعن بالسكين"، مشيرة الى أنه "بالتحقيق معه، اعترف انه يستعمل الختم لتزوير تأشيرات سفر "فيزا" الى احدى الدول الأوروبية، بالاشتراك مع شخص آخر. وبمداهمة منزل الأخير في محلة ​سعدنايل​، جرى ضبط /5/ جوازات سفر عليها تأشيرات مزورة. التحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص، والعمل مستمر لتوقيف شريكه".

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