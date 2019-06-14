إخماد حريق اعشاب واشجار متنوعة في قب الياس-البقاع الاوسط

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن عناصر المديرية بعد جهود دامت منذ الساعة الثالثة والنصف وحتى الساعة الخامسة، أخمدوا حريقاً شب في اعشاب يابسة واشجار متنوعة في قب الياس-البقاع الاوسط.

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