التقت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​، وتم التداول في اوضاع منطقة ​بعبدا​ و​المتن​ الجنوبي. وتم استعراض واقع المنطقة على المستويات الانمائية والخدماتية وما يمكن ان تساهم فيه ​وزارة الداخلية​ في موضوع البلديات وشؤون الدوائر التابعة لها.

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كانت هذه تفاصيل خبر الحسن بحثت مع بو عاصي في الشأن الانمائي والخدماتي للمتن الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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