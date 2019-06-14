الحسن بحثت مع بو عاصي في الشأن الانمائي والخدماتي للمتن الجنوبي

التقت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، وتم التداول في اوضاع منطقة بعبدا والمتن الجنوبي.
وتم استعراض واقع المنطقة على المستويات الانمائية والخدماتية وما يمكن ان تساهم فيه وزارة الداخلية في موضوع البلديات وشؤون الدوائر التابعة لها.
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