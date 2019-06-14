دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters المتهم بقتل 51 مصليا في مسجدين بنيوزيلندا يدفع ببراءته من كل التهم

كرايستشيرش (نيوزيلندا) (رويترز) - دفع أسترالي متهم بتنفيذ جريمة قتل جماعي في مسجدين في كرايستشيرش بنيوزيلندا قبل ثلاثة شهور ببراءته من 92 تهمة أمام المحكمة يوم الجمعة وستجري محاكمته في مايو أيار من العام المقبل.

وهاجم برينتون تارانت بأسلحة نصف آلية مصلين أثناء صلاة الجمعة في كرايستشيرش في ساوث آيلاند في نيوزيلندا يوم 15 مارس آذار مما أسفر عن مقتل 51 شخصا في أسوأ حادث قتل جماعي تشهده البلاد. وبث المسلح الهجوم مباشرة على موقع فيسبوك.

وفرضت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن قوانين جديدة أشد لحظر الأسلحة نصف الآلية بعد الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة العشرات.

ومثل تارانت (29 عاما) الذي يشتبه في أنه مؤمن بتفوق العرق الأبيض أمام المحكمة عبر دائرة تلفزيونية من سجن خاضع لإجراءات أمنية مشددة في أوكلاند. ويواجه تارانت تهمة الإرهاب ضمن التهم الموجهة له.

وحضر نحو 80 من أفراد الجالية المسلمة في كرايستشيرش وعشرات من ممثلي الإعلام الجلسة في قاعة المحكمة المكتظة وجلس كثيرون في غرفة أخرى للمتابعة عبر دائرة تلفزيونية.

وقال قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر إن المحاكمة ستبدأ في الرابع من مايو أيار العام المقبل وتوقع الادعاء أن تستمر نحو ستة أسابيع.

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وتم حبس تارانت حتى 16 أغسطس آب لحين انعقاد جلسة أخرى.

وقال ماندر إن تارانت لائق للمحاكمة بعدما أصدرت المحكمة أمرا بخضوعه لفحص طبي في جلسة سابقة في الخامس من أبريل نيسان.

وألغت المحكمة في الأسبوع الماضي أمرا كان يحظر نشر صور تارانت. كما ألغت أمرا مؤقتا بحظر نشر هوية الناجين من الهجوم ولن يعاد فرضه مجددا.

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