شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بحل مشكلة عجز الأجهزة الطبية فى بعض المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد هلالى، إن المنظومة الصحية تحظى باهتمام القيادة السياسة، وظهر ذلك جليا خلال الفترة الأخيرة من خلال العديد من المبادرات التى تهدف لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين على أرض الواقع فى كافة القطاعات المتعلقة بالمنظومة.

‌

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من المستشفيات والوحدات الصحية فى القرى والنجوع والعزب تعانى من نقص شديد فى الأجهزة الطبية والطاقة البشرية، مما أثر على مستوى الخدمة المقدمة فى هذه المستشفيات وفتح الباب أمام القطاع الخاص ليكون هو البديل لتلقى العلاج للمرضى.

‌

وأشار هلالى، إلى أن حل أزمة عجز الأجهزة الطبية والكوادر البشرية يكمن فى حصر شامل لكل الوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية ونسبة العجز وطبيعته، على أن يتم وضع رؤية واستراتيجية للتعامل مع هذه الأزمة، ومراعاة الإمكانيات والموارد المتاحة للوزارة حتى يتم التوصل لحلول حذرية حقيقية.

Advertisements

‌

‌

‌

‌

‌

‌