الارشيف / اخبار العالم

مطالب برلمانية بالانتهاء من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة فى القرى والنجوع

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بالانتهاء من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة فى القرى والنجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، إن ملف الصرف الصحى من الملفات الهامة على مستوى الجمهورية، ولابد من تدبير اعتمادات مالية لسرعة الانتهاء منه، لافتا إلى وجود عدد من القرى بمركز دمنهور تعانى من مشاكل الصرف الصحى.

 ‌

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، إلى أن هذه القرى بها مشروعات صرف صحى ولكن العمل  متوقف بها منذ عدة سنوات، ونتج عن ذلك معاناة المواطنين وإصاباتهم بالأمراض المزمنة، موضحا أن هناك بعض مشروعات تم الانتهاء من 90% منها، وعلى الرغم من ذلك توقف العمل فجأة لأسباب غير معلومة سواء نتيجة تقاعس من بعض الشركات أو اعتمادات مالية أو ما شابه.

 ‌

Advertisements

وطالب أمين سر لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، بحصر كافة مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية وخاصة فى القرى والنجوع، وعدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المتوقف على أن يُراعى فى التنفيذ المناطق الأشد احتياجا.

 ‌

 ‌

 ‌

 ‌

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطالب برلمانية بالانتهاء من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة فى القرى والنجوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا