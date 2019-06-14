شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بالانتهاء من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة فى القرى والنجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، إن ملف الصرف الصحى من الملفات الهامة على مستوى الجمهورية، ولابد من تدبير اعتمادات مالية لسرعة الانتهاء منه، لافتا إلى وجود عدد من القرى بمركز دمنهور تعانى من مشاكل الصرف الصحى.

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وأشار أمين سر لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، إلى أن هذه القرى بها مشروعات صرف صحى ولكن العمل متوقف بها منذ عدة سنوات، ونتج عن ذلك معاناة المواطنين وإصاباتهم بالأمراض المزمنة، موضحا أن هناك بعض مشروعات تم الانتهاء من 90% منها، وعلى الرغم من ذلك توقف العمل فجأة لأسباب غير معلومة سواء نتيجة تقاعس من بعض الشركات أو اعتمادات مالية أو ما شابه.

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وطالب أمين سر لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، بحصر كافة مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية وخاصة فى القرى والنجوع، وعدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المتوقف على أن يُراعى فى التنفيذ المناطق الأشد احتياجا.

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