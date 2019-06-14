شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محاور وضعتها الحكومة لتطوير قطاع النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌ ‌ تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بقطاع النقل في ضوء توجهات القيادة السياسية، لاسيما أن اقتصاديات القطاعات الاقتصادية ومعدلات النمو تتأثر بدرجة كبيرة بمدي كفاءة شبكات ووسائل النقل. ‌ وتتمثل المحاور الأساسية التي تتوافق مع الرؤية التنموية للقطاع حسب خطة التنمية، والتي تأتي تحت مظلة "الرؤية التنموية – رؤية مصر 2030" فى الآتى: ‌ 1ـ تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك. ‌ 2- الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط لتخفيف العبء عن شبكة الطرق، وبما يحقق الاستخدام الأمثل في الامكانيات لكل وسيلة نقل. ‌ 3- تفعيل قطاع السكك الحديدية وزيادة مشاركته في نقل البضائع. Advertisements ‌ 4- تشجيع النقل النهري لاسيما وأنه يساهم حاليا بنسبببة متواضعه تمثل 5% من نقل البضائع. ‌ 5- إعادة هيكلة الهيئات والقطاعات التابعة بما يكفل النهوض بمستوي الأداء مع تأهيل وتدريب العاملين لتحسين الكفاءة المهنية. ‌ 6- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل، وتفعيل اتفاقيات مشاركته في القطاع العام. ‌ 7- تحقيق مستويات عالية من الأمان في قطاع النقل والإهتمام بجودة وكفاءة مستويات الامان للمسافرين. ‌ ‌ ‌ ‌

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على محاور وضعتها الحكومة لتطوير قطاع النقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.