25 رئيسًا للجان انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن أحمد عبد الحميد، مدير عام الغرفة التجارية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة لرئاسة انتخابات الغرفة المقررة غدًا السبت، تتكون من 25 رئيسًا للجنة العامة للانتخابات بالمحافظة، و24 عضوًا في 12 لجنة انتحابية بواقع عضوين في كل لجنة.

وأكد مدير عام الغرفة التجارية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن أعضاء الجمعية العمومية للغرفة سوف ينتخبون 7 مرشحين، وسوف يجرى تعيين 7 أعضاء آخرين بمعرفة وزير التجارة والصناعة.

Advertisements

ولفت إلى أن إجمالي أعضاء الجمعية العمومية من لهم حق التصويت والأنتخاب بعد تسديدهم رسوم الغرفة في غضون عام 2018، يبلغ عددهم 26130 صوتًا على مستوى مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، فيما تجرى الانتخابات بنظام القوائم لاختيار مجلس إدارة الغرفة المستوى الثاني المكون من 14 عضوًا.

وقال مدير عام الغرفة التجارية في كفر الشيخ، إن المرشحين هم : الحامول: أحمد عبد الفتاح إبراهيم نصر الدين، وحاتم السعدي محمود عبد الغفار، دسوق : أحمد عبد الواحد عبد الحميد يونس، وأحمد محمد أبوالمكارم النشار، والسيد السيد سيد أحمد بدر، ورفعت فهمي عبد العظيم الصردي، ومحمود السيد محمود سالم، بلطيم : أسامة عتمان عبد الحميد عبد الرؤوف، ومصطفى حافظ حسن المكاوي.

والرياض: حاتم محمد بسيوني علي، سيدي سالم : سالم عادل محمود عمران، ومحمد صلاح حسن دشيشة، قلين : سعد محمد علي مومية، وفؤاد محمد فؤاد عمرو، بيلا : محمد عبد الوهاب عبد الحميد غالي، ومحمد السيد محمد الجراحي، كفر الشيخ : محمود عبد الوهاب مسعود، ووليد محمد حسن سليمان، فوه :محمد صلاح الدين كمال فرج.