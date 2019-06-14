حملات تموينية مفاجئة على محطات الوقود بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، برئاسة فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، حملات تموينية مفاجئة على محطات الوقود والمخابز

أسفرت الحملات عن تحرير المحضر رقم 492 جنح أمن دولة طواريء كفر صقر لسنة 2019، ضد "ص.ا.ع" صاحب محطة تموين سيارا بمركز كفر صقر؛ لامتناعه عن بيع البنزين والسولار وحجبها عن المواطنين بغرض الاتجار فيها بالسوق السوداء، والتحفظ على 4500 لتر بنزين 80 و3500 لتر سولار.

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وجرى تحرير المحضر رقم 479 جنح أمن دولة طواريء كفر صقر لسنة 2019، ضد "ر.ط.ع" صاحب محطة تموين سيارات بمركز كفر صقر؛ لبيعه بأعلى من السعر، وآخر بنفس المخالفة ضد "أ.م.ع" صاحب محطة بالمركز.

وحررت إدارة تموين ديرب نجم 12 محضرا إثبات حالة لمخابز مخالفة بشأن نقص وزن الخبز والمواصفات والتوقف عن الإنتاج، فيما تحرر 40 آخر بمركز ومدينة منيا القمح.

وتحرر المحضر رقم 313 جنح أمن دولة طواريء الحسينية لسنة 2019، ضد "ع.ا.ا" لإتجاره في المواد البترولية بدون ترخيص، حيث تم ضبط 2000 لتر سولار، والمحضر رقم 324 جنح أمن دولة طواريء الحسينية لسنة 2019، ضد "ش.ب.ع" صاحب محطة تموين سيارات، وذلك لعدم ممارسة النشاط، بإجمالى مضبوطات 2060 لتر سولار و25 لترا بنزين 80.