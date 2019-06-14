السبت .. 19 مرشحًا يتنافسون في انتخابات الغرفة التجارية الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

تجرى غدًا السبت، انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية للمنافسة على مقاعد عضوية مجلس الإدارة في الدورة الانتخابية التي تمتد في الفترة بين 2019 و2023، وذلك بالتزامن مع انتخابات مماثلة على مستوى مجالس إدارات الغرف التجارية في مختلف المحافظات.

يتنافس في انتخابات غرفة تجارة الإسكندرية 19 مرشحاً لاختيار 9 أعضاء من بينهم منصب رئيس الغرفة، فيما سيتم تعيين 9 أعضاء من قبل وزير التجارة والصناعة لاستكمال مجلس الإدارة المحدد بـ 18 عضوا.

وتشهد الانتخابات منافسة قوية بين قائمتين أساسيتين، الأولى قائمة "عطاء وتواصل" التي يتصدرها أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وتضم القائمة 9 مرشحين بينهم "الوكيل" و8 من أكبر التجار ورجال الأعمال بالمحافظة هم "أحمد حسن، محمد المازني، أحمد صقر، شريف بقطر، عمرو مصيلحي، محمد حفني، محمد فتح الله، عمر الغنيمي".

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وتحمل القائمة الثانية اسم "نبض التجار" وتضم في عضويتها 5 مرشحين يتصدرهم الدكتور سمير صديق، بجانب كل من "أشرف مصطفى سلامة، خالد سليمان فهمي، جابر محمد محمود عثمان،وحازم مصطفى المنوفي".

بينما يتنافس أيضا 5 مرشحين مستقلين كل من "خالد رمضان حسنين، سامية مصطفى السيد، عبد الناصر فرحات، محمد عبد المجيد أبو الفتوح، وناصر السيد خليل".

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة، في أبريل الماضي، قرار إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة الجديدة 2019 – 2023 وحددت موعدها في 15 يونيو الجاري.

ونص القرار الوزارى على أنه يحق للشخص الاعتبارى الإدلاء بصوته من خلال ممثله القانوني، وفقاً للبيانات الواردة فى السجل التجاري أو من خلال من يتم تفويضه من الممثل القانونى، مع تقديم هذا التفويض مكتوباً للغرفة التجارية ومختوماً من مكتب السجل التجارى، فيما لا يجوز أن يحمل الشخص الطبيعي الواحد أكثر من 5 تفويضات.