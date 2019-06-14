الجزائر / محامي معتمد لدى المحكمة العليا: "أويحيى وسلال مهددان بـ 20 سنة سجنا نافذا"

قال عبد الرحمان بن عائشة، محامي معتمد لدى المحكمة العليا، إن الوزيرين الأولين السابقين، عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، مهددان بـ 20 سنة سجنا نافذا.
وأشار في تصريح لـصحيفة “النهار” الجزائرية اليوم الخميس 13 جوان 2019 ، أن الوزيرين السابقين ، متابعان في قضايا ثقيلة لدى المشرع الجزائري، والمتعلقة بتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مشروعة”، والتي تصل فيها العقوبة حد 20 سنة حبسا نافذا.
وأورد المحامي أنه لو كان مقترف هذه الجنح مواطنا عاديا، لحكم القاضي بـ 10 سنوات حبسا نافذا، لكن الأمر يختلف حسب طبيعة الأشخاص، وتزيد العقوبة حسب مكانة الشخص وصفته.
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