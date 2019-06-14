وكالات- قال مصدر إيراني مطلع إنه جرى إنقاذ 44 بحارا من ناقلتي نفط أجنبيتين أُصيبتا في بحر عمان صباح اليوم الخميس 13 جوان 2019 .
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيراني (إرنا) عن المصدر القول إنه تم إنقاذهم بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في محافظة هرمزكان، الواقعة جنوب شرقي إيران على مضيق هرمز.
وتم نقلهم بواسطة البحرية الإيرانية إلى ميناء جاسك.
كانت هذه تفاصيل خبر متابعة / إيران تعلن إنقاذ 44 بحارا من ناقلتي النفط في بحر عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.