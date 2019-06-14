الاوربى يتابع تورط ايران في هجوم خليج عمان

أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه يجمع معلومات أكثر عن الاتهامات بضلوع إيران في هجوم خليج عمان.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس على خلفية هجوم خليج عمان".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، ، ليس هناك ما يدعونا لعدم تصديق التقييم الأميركي بأن إيران وراء هجوم الناقلتين.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو

، أن "التصرفات الإيرانية تشكل تطوراً غير مسبوق"، مضيفاً أن "الأعمال الإيرانية الاستفزازية تشكل تهديداً للأمن الدولي".

وشدد بومبيو، في مؤتمر صحافي، على أن "إيران هي من ارتكبت الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عمان". وتابع: "سندافع عن مصالحنا وحلفائنا، وعن التجارة الدولية من خطر إيران".

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كما اعتبر بومبيو أن "إيران أهانت رئيس وزراء اليابان بعد ضرب إحدى سفن بلاده خلال زيارته طهران".

وتعرضت ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النرويجية لهجوم صباح الخميس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، على ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.

كما أفادت الهيئة النرويجية للشؤون البحرية في بيان، أن هجوماً استهدف سفينة أخرى هي "كوكوكا كوريجوس" في المنطقة البحرية ذاتها.