واشنطن تؤكد تورط طهران في هجوم خليج عمان

نشر الجيش الأمريكي فيديو قال إنه لسفينة إيرانية تقوم بإزالة لغم لم ينفجر من هيكل ناقلة النفط اليابانية كوكورا كريسوس، وهي إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا أمس الأول لهجوم بخليج عمان.
وحسب الجيش الأمريكي يظهر الفيديو قاربًا صغيرًا على متنه مجموعة من الأشخاص يقترب من الناقلة، ثم يقف أحد ركابه على الحافة ويزيل جسمًا من هيكل الناقلة المنكوبة، وقال الأمريكيون إنه قد يكون لغمًا لم ينفجر.
ويعتقد مسئولو وزارة الدفاع الأمريكية أن الإيرانيين بذلك يسعون لإخفاء الأدلة على تورطهم بالهجوم.
و قال مسئول أمريكي لشبكة "CNN" إن طاقم المدمرة الأمريكية "يو إس إس بينبريدج" المتواجدة في خليج عمان، شاهد لغمًا بحريًّا غير منفجر في جانب إحدى السفينتين اللتين تعرضتا للهجوم.
وأضاف المصدر أن اللغم ملتصق بهيكل السفينة باستخدام مغناطيس، مشيرًا إلى أن مجموعة من السفن
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إيران تقف وراء الهجوم، مؤكدًا على أن واشنطن استنتجت ذلك استنادًا إلى معلومات استخباراتية ونوع الأسلحة المستخدمة وتطور الهجمات.
(يذكر أن الإمارات العربية المتحدة أعلنت أنه تم استخدام نفس النوع من الألغام البحرية في استهداف ناقلات النفط التي تعرضت لهجمات أمام سواحل إمارة الفجيرة، في مايو الماضي، مما يرجح احتمال أن يكون المهاجم في الحالتين واحدًا.
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