ألمانيا تدعو لإجراء تحقيق حول الهجمات على ناقلتي نفط بخليج عمان

دعت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إلى إجراء تحقيق في الهجمات على ناقلتي نفط بالقرب من مضيق هرمز.

وقالت أولريكه ديمر، المتحدثة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل -في تصريح نقلته شبكة (إيه بي سي) الأمريكية- إن

الحكومة الألمانية ليس لديها معلومات حول من يقف وراء تنفيذ هذه الهجمات، مشددة على ضرورة تجنب التصعيد.وأشارت إلى أهمية مواصلة التحقيق في هذه الحوادث بشكلعميق، موضحة أن ألمانيا على اتصال مع جميع شركائها في هذا الشأن.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية حملت إيران مسئولية الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان أمس الخميس مما زاد من مخاوف وقوع مواجهة جديدة بين البلدين، إلا أن طهران نفت الاتهام بشكل قاطع.