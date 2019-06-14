كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على مجموعة إرهابية متخصصة بتنفيذ عمليات اغتيال في كركوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، القاء القبض على مجموعة إرهابية متخصصة باستخدام الأسلحة الكاتمة في تنفيذ عمليات الاغتيال في محافظة كركوك، مشيرة الى أن جميع عناصر المجموعة مطلوبون للقضاء.

وقالت مديرية الاستخبارات، إن قوة مشتركة من المديرية ومكافحة الإرهاب تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة إرهابية متخصصة باستخدام الأسلحة الكاتمة في تنفيذ عمليات الاغتيال في ناحية ألزاب - قضاء الحويجة - بمحافظة كركوك بالإضافة إلى إستخدامها العبوات الناسفة لاستهداف القوات الأمنية واستعمالها المواد السامة في عملياتها".

وأوضحت أنه تم القبض عليهم من خلال عملية نوعية اعتمدت المعلومة الاستخبارية الدقيقة في تنفيذها وتميزت بالسرعة المفاجئة تجاه الأهداف وبكمين محكم للغاية، مشيرة إلى أن "القوة ضبطت بحوزة هذه المجموعة الإرهابية جهاز كاتم للصوت، ورمانة يدوية مع صاعق، وزر تفجير، ودائرة الكترونية، وبارود ومواد متفجرة، وأدوات مختلفة، ولوحة طاقة شمسية، ولابتوب مع هارد خارجي، وفتيل كورتكس يستخدم للتفجير".

وأكدت المديرية أن "جميع عناصر المجموعة من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب".