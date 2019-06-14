كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هكذا كسر رئيس وزراء باكستان البروتوكول خلال قمة عالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في "هفوة بروتوكولية"، مؤخرا، خلال مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بالعاصمة القرغيزية بشكيك.

ويظهر مقطع فيديو جرى نشره على الحساب الرسمي لحزب "تحريك إنصاف" الذي يقوده خان، أن رئيس الوزراء الباكستاني خالف كافة قادة الدول المشاركين في القمة التاسعة عشرة للمنظمة.

وتكمن هفوة عمران خان في أنه جلس على كرسيه، فيما كان كافة زعماء الدول الأخرى واقفين لأجل تحية من يصلون إلى القاعة.

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وحين انتبه خان إلى أنه جلس قبل الآخرين، قام للحظات قليلة مع دخول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، لكنه سرعان ما عاد إلى الجلوس، حتى وإن كان القادة الآخرون ما زالوا واقفين.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع على المنصات الاجتماعية، وقال منتقدون إنه عمران كان مطالبا بالوقوف على غرار باقي الزعماء.

في المقابل، قال مدافعون عن عمران خان، إنه لم يلتزم بالبروتوكول، على النحو المطلوب، لأنه حديث عهد بالسلطة، كما أنه لم يصبح رئيسا للوزراء إلا في أغسطس 2018 ولم يحضر الكثير من المحافل الدولية.