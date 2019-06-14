كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء العراق يبحث مع نظيره الأمريكي تطورات الأزمة بين طهران وواشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي الاتحادي عادل عبدالمهدي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، جرى خلاله بحث تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول التطورات، التي تشهدها المنطقة على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران.

وقال مكتب عبدالمهدي في بيان له: إن بومبيو أثنى على موقف العراق ودوره المتنامي وعلاقاته المتنوعة في محيطه العربي والأقليمي وسعيه للحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب التصعيد، إضافة إلى استمرار التعاون بين البلدين ضد الارهاب.

وأكد عبد المهدي بحسب بيان مكتبه، على أهمية تطوير العلاقات الثنائية واستمرار التعاون في جميع المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتصدي للارهاب.

كما أبدى رئيس الوزراء موقف العراق من الأزمة الراهنة وسعيه لتحقيق التهدئة وحماية مصالح شعوب وبلدان المنطقة، مشيرا إلى اللقاءات والمشاورات التي شهدتها بغداد مؤخرا حول هذا الملف الذي يحظى بأهمية بالغة ويمس أمن ومصالح دول المنطقة وأوروبا والعالم.