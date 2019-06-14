كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور الرئيس الإيراني.. بوتين: حققنا نجاحا كبيرا مشتركا في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن النتائج التي تحققت في مجال مكافحة الإرهاب في سوريا تعد نجاحا مشتركا لروسيا وتركيا وإيران.

وقال بوتين خلال لقائه مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، في عاصمة قرغيزستان بيشكيك، اليوم الجمعة: "تحمل العلاقات بين روسيا وإيران طابعا متعدد الجوانب. وخاصة في مجال الاقتصاد ومسائل الاستقرار في المنطقة وجهودنا المشتركة في مكافحة الإرهاب بما في ذلك في سوريا".

وأشار إلى أن روسيا وإيران وتركيا تمكنت من تحقيق إنجازات كثيرة فيما يخص التسوية السورية.

وأضاف: "تم ذلك بمساعدة الموقف الإيراني النشط. بلا شك فإن نجاحنا المشترك، هو نجاح لإيران وروسيا وتركيا".