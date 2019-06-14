كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس تحبط ألف محاولة هجرة غير شرعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت تونس نحو ألف محاولة هجرة سرية انطلاقاً من سواحلها منذ بداية العام الحالي وحتى يوم 30 مايو (أيار) الماضي، بحسب ما أفاد به وزير الداخلية هشام الفراتي اليوم الجمعة.

وأوضح الفراتي في جلسة استماع في البرلمان اليوم الجمعة، أن الوحدات الأمنية أحبطت تحديداً 965 محاولة إبحار غير شرعية، أكثر من ثلثها كانت انطلاقاً من سواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس.

كما أوضح الوزير أن أكثر من أربعة آلاف شخص من المورطين في عمليات الهجرة غير الشرعية جرى إيقافهم خلال نفس الفترة.

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ومع أن حركة الإبحار خلسة نحو السواحل الشمالية للمتوسط خفت خلال هذا العام مع صعود حكومة شعبوية في ايطاليا وعدد آخر من دول الاتحاد الأوروبي وتشديد قيود الهجرة، فإن القوارب لا تزال تنشط لنقل المهاجرين غير الشرعيين.

وشهدت سواحل تونس في مايو (أيار) الماضي وفاة 70 مهاجراً غير شرعي ونجاة 16 آخرين في حادثة غرق مركب قبالة سواحلها كان انطلق من السواحل الليبية.

وكانت السواحل التونسية شهدت أسوأ حادث غرق لمهاجرين في يونيو (حزيران) من العام الماضي حينما لقي أكثر من 80 شخصاً حتفهم في انقلاب مركب قرب جزيرة قرقنة القريبة من جزيرة لامبيدوزا الايطالية.