كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعدادات للمشاركة بـ"جمعة لا لضم الضفة' شرق غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد المواطنون في قطاع غزة ، اليوم، للمشاركة في جمعة "لا لضم الضفة ،Freedmen…shut up"، ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، قد دعت المواطنين، إلى المشاركة في فعاليات جمعة "لا لضم الضفة" بمخيمات العودة شرق القطاع.

وشددت الهيئة في بيان صحفي على ضرورة المشاركة، تأكيداً على رفض تصريحات ديفيد فريدمان السفير الأمريكي في إسرائيل، بضم أجزاء من الضفة الفلسطينية للمستوطنات وتأكيداً على رفض السياسة الأمريكية التي أصبحت تشكل عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني.

كما دعت جماهير شعبنا في كل مكان للوقوف في وجه المؤامرة "الصهيوأمريكية" المتمثلة في " صفقة القرن " وما تنطوي عليه من تداعيات تسعى للقضاء على الوجود الفلسطيني وتصفية الحقوق الفلسطينية وفي مقدمها حق العودة.