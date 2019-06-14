كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ترامب: إيران مسؤولة عن الهجمات في خليج عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حمل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران، المسؤولية عن الهجمات، التي استهدفت ناقلتي نفط في مياه خليج عمان، صباح الخميس.

وأكد ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز" اليوم الجمعة، أن إيران لا تستطيع إغلاق مضيق هرمز، ولكن إذا حدث ذلك فلن يكون لفترة طويلة، محملا طهران مسؤولية ما حدث، مشددا على أنه لن يسمح لها بامتلاك أسلحة نووية.

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وقال الرئيس المريكي إن صور ناقلتي النفط تظهر أن إيران "هي التي نفذت" التفجيرات.

وردا على سؤال عن كيفية كبح إيران، قال: "سنرى"، مضيفا أن "إيران قد تضررت ، لكنها لا تزال تشكل تهديدا".

هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد اتهم أمس، الخميس، إيران بشن هجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.