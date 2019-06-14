كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلجيكا تستعيد 6 أطفال من أيتام الدواعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الجماعة السورية المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تحتجز الآلاف من الإسلاميين المتشددين وأفراد أسرهم، إن بلجيكا استعادت ستة أطفال من أيتام أعضاء تنظيم داعش.

وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية في وقت متأخر أمس الخميس على تويتر في معرض إعلانه للخطوة التي اتخذتها بلجيكا "يجب أن يمتد ذلك إلى الرجال والنساء في مخيماتنا وفي السجن وألا يقتصر على الأطفال".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على ربع سوريا شرقي نهر الفرات بعد أن أجبرت مقاتلي تنظيم داعش على الانسحاب في سلسلة من الهجمات منذ 2015 بلغت أوجها في مارس (آذار) بهزيمة التنظيم في أخر جيب له من الأراضي في الباغوز القريبة من حدود العراق.

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ومع ذلك تقول قوات سوريا الديمقراطية إنها لا تستطيع احتجاز آلاف من أعضاء تنظيم داعش وأفراد أسرهم الذين استسلموا خلال الهجوم لأجل غير مسمى.

وكثير من المحتجزين في سجون أو في مخيمات مكتظة للنازحين في شمال شرق سوريا أجانب وما زال كثير منهم مؤيدين للعنف.

وكان مقاتلو التنظيم قد أتوا بعدد كبير من الأطفال إلى المناطق التي سيطروا عليها كما أنجبوا أطفالاً تيتم بعضهم الآن أو صاروا في حالة عوز أو بلا جنسية وصار مستقبلهم غامضاً.

وإلى الآن ترفض الدول الغربية استعادة مواطنيها الذين سافروا إلى سوريا للانضمام إلى داعش وتعتبرهم مصدر تهديد أمني لها إذا عادوا إليها بينما تعرف أنها قد لا تستطيع محاكمتهم.