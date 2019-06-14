كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في الجمعة الـ17.. المتظاهرون في الجزائر يطالبون برحيل رئيس الوزراء وحكومته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المتظاهرون الجزائريون مع بداية حراك الجمعة الـ17 من عمر الاحتجاجات بالبلاد، برحيل رئيس الوزراء نورالدين بدوي وحكومته، معتبرينها غير شرعية بسبب الرّفض الشّعبي لها.

كما طالب المتظاهرون، اليوم الجمعة، بمحاسبة بدوي على ما وصفوه بـ"استغلال منصبه كوزير للدّاخلية في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وإشرافه على تزوير جميع الانتخابات الرئاسية والتشريعية ".

يشار إلى أن الجزائر تشهد منذ الثاني والعشرين من فبراير (شباط) احتجاجات كل يوم جمعة للمطالبة بتطهير البلاد من رموز نظام بوتفليقة.