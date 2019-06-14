كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. واشنطن تثبت بالأدلة تورط عناصر إيرانية في تفجير ناقلتي النفط في بحر عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال الأدلّة تتوالى على تورط إيران في تفجير ناقلتَي النفط أمس في خليج عُمان.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت أمس عن أن لديها معلومات استخباراتية تؤكد تورط إيران في الهجوم على الناقلتين.

وأظهر مقطع فيديو صوّرته طائرة أمريكية عناصر من إيران يقومون بنقل لغم بحري لم ينفجر بالقرب من إحدى الناقلتين حتى لا يتم التعرف عليه وإدانة إيران بالجريمة.