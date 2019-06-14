كلب مسعور يرسل طفلة وشيخا إلى المستعجلات قبل قتله

تعرض رجل في الستينات من عمره، وطفلة صغيرة في جماعة تيموليلت، إقليم أزيلال، فجر اليوم الجمعة، لعضة كلب ضال “مسعور” في حي البام، نقلا على إثرها إلى المستشفى الجهوي في بني ملال لتلقي العلاجات الضرورية.

وقالت مصادر “اليوم 24” إن الحادث استنفر السكان المحليين، الذين طاردوا الكلب المسعور إلى أن تم قتله، رميا بالرصاص، رفقة آخر تعرض بدوره لعضته.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث خلف استياءً عارما لدى السكان، الذين طالبوا في عدة مناسبات باستكمال عملية الحرب على ما تبقى من الحيوانات من هذا النوع، المشكل للخطورة على حياة المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة تشهد تكاثر الكلاب المسعورة، التي تهاجم المواطنين بين الفينة، والأخرى، إذ من المتوقع أن تعمل السلطات المحلية على بداية حملة جديدة ضدها، نهاية الأسبوع الجاري.