بترا يد رجاوي وتسببا في جروح خطيرة لآخر.. أمن البيضاء يوقف شخصين من فصيل “الوينرز” ويبحث عن آخرين

أعلنت الشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، توقيف شخصين منتميان لفصيل “الوينرز”، الأولترا المساندة لفريق الوداد البيضاوي، وذلك بسبب الاشتباه في تورطهما في قضية اعتداء بالضرب والجرح، بواسطة أسلحة بيضاء، نتج عنها عاهة مستديمة.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن “عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، تمكنت، في حدود الساعة الرابعة من فجر اليوم الجمعة 14 يونيو الجاري، من توقيف شخصين محسوبين على فصائل إلتراس ” الوينرز”، يبلغان من العمر 28 و30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض المفضي إلى عاهة مستديمة”.

وحسب البلاغ ذاته، فإن “المشتبه فيهما، كانا رفقة أشخاص آخرين، قد عرضوا قاصرا يبلغ من العمر 17 سنة وصديقه لاعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض، نجم عنه بتر يد الضحية الأول وإصابة الثاني بجروح عمدية متفاوتة الخطورة، وذلك بسبب خلاف حول رسم الضحيتين لجداريات ” الجرافيتي” الخاصة بفريق الرجاء البيضاوي”.

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وأكدت الديرية، أنه ” قد تم نقل الضحيتين للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم توقيف اثنين من المشتبه فيهما وحجز سكينين استعملا في الاعتداء، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف كل المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، علما أن عمليات التشخيص وإجراءات التحري الميداني ستبقى متواصلة لضبط كل المتورطين في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.