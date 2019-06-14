- 1/2
- 2/2
كشف النجم سعد لمجرد، ليلة أمس الخميس، عن نوع أغنيته المقبلة، التي تحمل عنوان “نجيبك”، إذ من المرتقب أن تكون رومانسية.
وشارك لمجرد صورته مع بطلة الكليب، وهما في وضعية رومانسية، وعلق عليها بكلمة واحدة هي “رومانسية”.
وبطلة الكليب، عارضة أزياء برازيلية، تشتغل بكثافة في عروض الأزياء في باريس، حيث تقيم.
ويطلق سعد لمجرد جديده الفني، في 16 يونيو الحالي، ليحاول به العودة إلى سكة الأرقام القياسية، خصوصا أن آخر أعماله “بدك إيه”، لم يحقق النجاح المعهود عن أعماله.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد.. يكشف نوع أغنيته المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.