سعد لمجرد.. يكشف نوع أغنيته المقبلة

كشف النجم سعد لمجرد، ليلة أمس الخميس، عن نوع أغنيته المقبلة، التي تحمل عنوان “نجيبك”، إذ من المرتقب أن تكون رومانسية.

وشارك لمجرد صورته مع بطلة الكليب، وهما في وضعية رومانسية، وعلق عليها بكلمة واحدة هي “رومانسية”.

Advertisements

وبطلة الكليب، عارضة أزياء برازيلية، تشتغل بكثافة في عروض الأزياء في باريس، حيث تقيم.

ويطلق سعد لمجرد جديده الفني، في 16 يونيو الحالي، ليحاول به العودة إلى سكة الأرقام القياسية، خصوصا أن آخر أعماله “بدك إيه”، لم يحقق النجاح المعهود عن أعماله.