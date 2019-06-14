فقد المنتخب المغربي لكرة القدم، مركزين اثنين، في التصنيف الشهري للمنتخبات الكروية العالية، الذي يصدره الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، والذي كشف عنه، اليوم الجمعة، ليصبح بذلك في المركز 47 عالميا عوضا عن المركز 45، الذي كان قد احتله الشهر الماضي.
وقد تراجع “أسود الأطلس” على المستوى القاري أيضا، إذ أصبح يحتل المركز الرابع إفريقيا، خلف كل من السينغال، صاحب المركز الأول، الذي يحتل المركز 22 عالميا، ثم تونس، صاحب المركز الثاني، والذي يحتل المركز 25 عالميا، فيما جاء المنتخب النيجيري، في المركز الثالث، بعد أن احتل المركز 45 عالميا، أما المركز الخامس فقد احتله منتخب الكونغو الديموقراطية.
أما على المستوى العربي، فإن “الأسود” احتلوا المركز الثاني، خلف المنتخب التونسي، ثم المنتخب القطري ثالثا، فالمصري رابعا، السعودي خامسا، والجزائري في المركز السادس.
وعلى المستوى العالمي، فقد حافظت بلجيكا على الصدارة، متقدمة على فرنسا، فيما حلت البرازيل في المركز الثالث، وانجلترا رابعا، فيما قفز منتخب البرتغال للمركز الخامس، بعد أن توج بلقب دوري الأمم الأروبي، في نسخته الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر أيام قبل “الكان”.. الـ”فيفا” يفاجئ “الأسود” في تصنيفه الشهري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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