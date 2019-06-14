فيصل عزيزي نشر صورته بأحمر الشفاه ووجه رسالة قوية للممثلين

خلق الفنان، فيصل عزيزي، الجدل، بسبب منشور، تحدث فيه عن موضوع “دراك كوين”، وضمنه صورته، وهو واضعا أحمر شفاه، متشبها بالنساء، قبل أن يحذفها، بعد الهجوم عليه من طرف الجمهور.

فيصل عزيزي قال في المنشور: “إن هناك فرقا بين التمثيل، ودارك كوين، متهما من يظهر بملابس نساء أنه يحاول أن يلصق الأمر بالتمثيل، في حين أن ذلك هو “دارك كوين، الذي يعتبر فنا آخر، حسب تعبير عزيزي.

وكتب عزيزي: “دبا غير اللي بغا يولي” دارك كوين” فالمغرب كيدوز ليها من باب التمثيل…كيقول: “أنا فنان كنلعب الأدوار كلها”، وهو غير باغي يخرج المرا اللي فيه.. أنا ماشي ضد، ولكن دارك كوين اللي هو فن آخر ماشي هو التمثيل، نتمنى نشوف من دابا لفوق الواحد مثبت فقراراته بلا ما يتخبى فشي آخر.

وأضاف عزيزي في تدوينته هاشتاغ، “دارك كوين ماشي ممثل”، و” دارك كوين ماشي عيب”.

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الدارك كوين هو مصطلح يعني الرجال، الذين يرتدون الملابس النسائية، ويتصرفون بأنوثة مبالغ فيها في أدوار نسائية لغرض الترفيه، والتأثير الدرامي الكوميدي الساخر، ويستعمل هذا الفن عادة في الكوميديا، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالمثليين، وثقافتهم، عموما.

ويبدو أن فيصل عزيزي، قصد بمنشوره الضجة التي خلقها شاب اشتهر على الأنترنت رغم أنه لا يمتلك أي موهبة، وذلك بعدما ظهر بلباس امرأة،و بمساحيق التجميل، غير أنه حذفه في نهاية المطاف.