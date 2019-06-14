إنذار وتوبيخ لخطيب طنجة الذي تهجم على أحمد عصيد في خطبة الجمعة

علم موقع “اليوم 24” أن المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وجه مطلع الأسبوع الجاري، توبيخا شفويا إلى خطيب الجمعة، الذي تهجم على الباحث الأمازيغي أحمد عصيد، ووصفه بـ “عدو الإسلام”.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن خطيب المسجد حاصل على دكتوراه في الدراسات الإسلامية، وينتمي إلى هيأة العدول في طنجة، حيث اكتفى المندوب الجهوي بتوبيخه، وانذاره من دون أن يوقفه عن الخطابة.

وكان أحمد عصيد قد أوضح، في حديث سابق مع “اليوم24″، أنه توصل بتسجيل صوتي من أحد معارفه، أرسل له خطابا صوتيا، يوثق لتهجم الخطيب عليه.

وأضاف عصيد في الحديث ذاته أن الخطيب يستغل المسجد لتمرير أفكاره، وهذا في رأي الباحث الأمازيغي يطرح إشكالا، لأن المسجد مكان للعبادة، وليس لتصفية الحسابات السياسية.

واسترسل عصيد “إن الخطير، هو استعمال المساجد من لدن أشخاص ثقافتهم، وتعليمهم محدودين”.