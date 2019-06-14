القدس - بواسطة محمد عز العرب - شدد الاتحاد الأوروبي أن من الضروري أن تبذل المنصات الإلكترونية المزيد من الجهود لمكافحة التضليل بما في ذلك نشر معلومات عن تلك الجهود وذلك بعد أن رصد الاتحاد ما يشتبه أنها محاولات روسية وأخرى محلية لتخريب انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت الشهر الماضي.
وفي تقرير من المقرر أن ينشر يوم الجمعة واطلعت عليه "رويترز" يقيم الاتحاد الأوروبي جهود تأمين انتخابات مايو أيار التشريعية الأوروبية وذلك من خلال تمويل منظمات لتمحيص الحقائق، وإنشاء وحدة داخلية لمكافحة التضليل الصادر من روسيا، وتسجيل المساعدة المقدمة من فيسبوك و"جوجل" و"تويتر" ومواقع أخرى في مكافحة التضليل.
ويشير التقرير إلى ما يسميه الدليل على جهد ”مستمر ومستدام“ تبذله عناصر روسية لنشر وجهات النظر المتطرفة واستقطاب النقاش المحلي الأوروبي من خلال نشر التضليل على الإنترنت.
وتقول حكومات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إن روسيا تستهدف الانتخابات لتقويض الديمقراطية في الغرب. وتنفي موسكو ذلك.
ورغم التقدم الذي أحرزه فيسبوك وتويتر ومنصات إلكترونية أخرى في التصدي للعناصر الخبيثة فإن التقرير يزيد الضغط على الشركات لتفعل المزيد.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يطالب بزيادة الجهود لمكافحة التضليل الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.